Ответственность за нанесение удара будет возложена на ВС РФ, чтобы создать негативный медийный фон

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украина готовит провокацию для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. С этой целью в город Чугуеве Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне". Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ответственность за нанесение удара будет возложена на ВС РФ, чтобы создать негативный медийный фон.

"В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийныйфон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине", - говорится в сообщении.

"Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", - подчеркнули там.