Артиллерия "Юга" поразила позиции ВСУ на константиновском направлении

Для защиты орудия расчет маскирует свои позиции от воздушного наблюдения дронов противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили украинские позиции на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 122-мм орудия 2С1 "Гвоздика" 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск нанес огневое поражение позициям противника на константиновском направлении. Благодаря слаженным действиям экипажей и корректировщиков цели были успешно поражены, что подтверждается данными воздушной и наземной разведки", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для защиты орудия расчет тщательно маскирует свои позиции от воздушного наблюдения БПЛА противника.