В российских силовых структурах уточнили, что в соцсетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих 143-й бригады противника в районе Амбарного

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ в районе Амбарного Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ. В социальных сетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих бригады в районе данного населенного пункта в Харьковской области", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали силовики ТАСС, командование ВСУ продолжает переброску личного состава, выстраивая линию обороны на рубеже Хатнее - Амбарное. Бойцы "Севера" перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения 143-й бригады ВСУ, продвигаясь вглубь Харьковской области.