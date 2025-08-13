ТАСС: ВСУ у Липцов сосредоточились на применении дронов "Баба-яга"

Большую часть этих БПЛА уничтожили бойцы группировки "Север", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на липцовском участке фронта в Харьковской области сосредоточились на применении ударных дронов "Баба-яга", которые уничтожают российские бойцы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На липцовском участке фронта противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на применении ударных дронов типа "Баба-яга", большинство из которых сбито подразделениями противодействия БПЛА группировки "Север", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что активная работа российских операторов БПЛА фактически заставляет ВСУ в Липцах прятаться в подвалах.