Пикапы противника передвигались по автодороге по направлению Куриловки, рассказал эксперт

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Российские бойцы при помощи ударных беспилотников уничтожили два пикапа и шесть солдат, предположительно, нацбатальона Вооруженных сил Украины у Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские средства объективного контроля в окрестностях Купянска-Узлового выявили три пикапа ВСУ с личным составом, которые передвигались по автодороге по направлению Куриловки.

"По колоне при помощи ударных дронов был нанесен удар, в результате чего уничтожено два автомобиля и шесть боевиков вооруженных формирований Украины. С большой долей вероятности, данные военнослужащие являлись боевиками одного из националистических подразделений", - сказал он.