Российские бойцы нанесли удары по целям противника из гаубицы "Мста-Б" и РСЗО БМ-21 "Град", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности Южной группировки войск были уничтожены пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на константиновском направлении в районе населенного пункта Бересток операторы беспилотников обнаружили пункт управления БПЛА, с которого ВСУ проводили запуск и управление дронами. "Расчетом 152-мм гаубицы "Мста-Б" Южной группировки по выявленным координатам нанесено огневое поражение. Цель уничтожена", - отметили там.

В ходе дальнейшего наблюдения был вскрыт пункт временной дислокации украинских военнослужащих. Для его уничтожения была задействована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". "Потери противника составили до двух отделений пехоты", - указали в министерстве.