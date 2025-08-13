О том, что туда направляют подразделения из бывших заключенных, рассказали силовики

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ бросило к селу Синельниково в Харьковской области, где идут тяжелые бои, подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Продолжаются тяжелые бои в лесу западнее Синельниково. Командование ВСУ бросает в бой подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных", - сказал собеседник.

Силовики ранее сообщали, что десятки раненых украинских солдат фиксируются у села Синельниково, командование не пытается их эвакуировать.

Кроме того, по данным силовиков, командование ВСУ выводит большую часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады с позиций возле Синельниково. Оборону удерживают бригады теробороны ВСУ.