Советник главы ДНР отметил, ВСУ пытаются прокладывать новые маршруты через поля, однако все они также оказываются под ударами российских дронов и артиллерии

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Украинские войска практически лишились возможности вывести войска из Красноармейска, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"После успешной операции по перерезанию трассы Красноармейск - Доброполье украинские вооруженные формирования лишились возможности вывода своего гарнизона из Красноармейска", - сказал он.

Кимаковский добавил, что ВСУ пытаются прокладывать новые маршруты через поля, однако все они также оказываются под ударами российских дронов и артиллерии.

Ранее российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, таким образом группировка ВСУ в Красноармейске оказалась в огневом мешке.