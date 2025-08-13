На этом направлении войска ВСУ уже вытеснены на менее подготовленные позиции

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Киев перебрасывает дополнительные силы на красноармейское (украинское название - покровское) направление на фоне успехов ВС РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим, скажем, особенно в преддверии встречи [президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа] на Аляске, [что] этому уделяется особое внимание, противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова" (признан террористическим и запрещен в РФ - прим. ТАСС). Но [противнику] есть чему там опасаться, потому что успехи очевидны наших подразделений", - сказал Пушилин.

Он добавил, что на этом направлении отмечено перерезание логистики ВСУ и их вытеснение с обустроенных позиций на менее подготовленные.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские войска почти лишились возможности вывести войска из Красноармейска. Кроме того, ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу из Красноармейска в Павлоград.