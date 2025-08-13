Одну партию дронов уже передали подразделению специального назначения в Ростовской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россияне собрали 50 млн рублей в рамках сбора "1 000 дронов для Покровска". Как сообщили ТАСС в президентском движении, на эти средства были закуплены беспилотники на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", одну партию из которых уже передали подразделению специального назначения в Ростовской области.

Сбор средств "1 000 дронов для Покровска" под кураторством военного блогера Юрия Подоляки начался 7 марта и продолжается до сих пор. "На собранные 50 млн рублей Народный фронт закупил партию дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский". Мы уже начали выдавать эти беспилотники", - сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Дроны "Князь Вандал Новгородский" обеспечивают качественное изображение без помех, высокую управляемость и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Одну партию дронов уже передали подразделению специального назначения в Ростовской области. По словам военнослужащих, они эффективны для поражения блиндажей, огневых точек, живой силы, колесной и гусеничной техники противника, а также обладают хорошей дальностью полета.

Благодаря собранным средствам и поставкам таких дронов, бойцы на передовой могут уничтожать предоставленную западными странами технику и продвигаться вперед, подчеркнули в Народном фронте.