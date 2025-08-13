Российская армия также ликвидировала четыре снаряда HIMARS

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 9 авиабомб, 4 снаряда HIMARS и 240 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 9 управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 76 916 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 559 танков и других боевых бронированных машин, 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 598 единиц специальной военной автомобильной техники.