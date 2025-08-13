Удары наносили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили места дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 136 районах. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.