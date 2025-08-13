Сербский снайпер Берич считает, что в СВО за Россию воюют идейные иностранцы

Деян Берич добавил, что приехал в 2014 году, чтобы отдать "долг русским людям", которые помогали сербам как добровольцы во время гражданской войны в Югославии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Иностранцы, приезжающие сражаться за Россию в специальной военной операции, в большинстве своем являются идейными людьми, которые видят в стране возможность жить свободно. Об этом заявил на площадке ТАСС сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Это показывает, что приезжают люди, которые во что-то верят. Идейные люди. <…> 99% людей, которые приезжали, - они приезжали с желанием оставаться здесь и жить", - сказал Берич в интервью экс-аналитику разведки Корпуса морской пехоты США и бывшему инспектору по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотту Риттеру.

По его словам, после того как президент РФ Владимир Путин разрешил иностранцам участвовать в СВО, он занимался организацией их приезда и подписания контрактов с министерством обороны. Берич отметил, что среди добровольцев есть не только выходцы с Балкан, но и американцы, французы и немцы.

Берич добавил, что приехал в 2014 году, чтобы отдать "долг русским людям", которые помогали сербам как добровольцы во время гражданской войны в Югославии.

С 12 по 15 августа на площадке ТАСС проходит медиафорум "Битва за правду" международного "Клуба народного единства" (МКНЕ) с участием члена независимого наблюдательного совета медиаэкспертов МКНЕ Риттера.