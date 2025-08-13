Кадыров сообщил об уничтожении сети окопов ВСУ на харьковском направлении

Также группа беспилотников разрушила укрепленные блиндажи

ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Группа беспилотников стрелкового батальона имени Шейха Мансура из Чечни уничтожила сеть окопов и блиндажей ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В ходе аэроразведки наши дроноводы обнаружили в "зеленке" новые позиции укронацистов - огневые точки, разветвленную сеть вражеских окопов и укрепленные блиндажи. Оборудованные с таким трудом инженерные сооружения нацистов в одночасье превратились в хлам профессиональными действиями личного состава батальона", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, группа под командованием боевого офицера Муслима Товзаева с позывным Пуля продолжает успешно выявлять и уничтожать замаскированные позиции ВСУ.