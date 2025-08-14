По словам Алексея Левченко, сослуживцами были инвалиды и психически больные люди

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Левченко, который сдался в плен российским военнослужащим, в беседе с ТАСС охарактеризовал свою бригаду как "и смех, и грех". По его словам, сослуживцами были инвалиды и психически больные люди.

"Наша задача была так же обживаться на позиции, можно сказать, ничегонеделанием ждать пока нас куда-то задействуют. Потому что наша бригада - и смех, и грех - ничего не умеют. Какой смысл этого всего?" - рассказал украинский солдат.

По словам пленного, другая бригада занималась наступлением, продвижением, обороной, а его выполняла функции "пушечного мяса". "У нас всего три взвода было, численностью примерно до 20 человек. Туда набирали всех подряд, третья часть вообще никуда не годится - даже картошку не смогли бы вскопать. Там были с ограниченными возможностями здоровья, с психическими заболеваниями", - добавил солдат ВСУ.

Левченко родился в декабре 1984 года в Лисичанске ЛНР. После начала специальной военной операции увез семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года был мобилизован.