Украинская армия с утра вела массированный обстрел промзоны и объектов ЗАЭС, интенсивность их огня за последний месяц увеличилась. Об этом сообщили в Росатоме.

Силы ПВО с 17:30 до 18:40 мск сбили семь беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.

Вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области, в результате пострадали двое мирных граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Основные события 14 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.