Один из них рассказал, что хочет "стать лучшей версией себя"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Открыть собственный бизнес и получить высшее образование хотят военнослужащие РФ, вернувшиеся на Родину в рамках обмена. Своими планами они поделились в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Семья, бизнес. Пока не знаю какой, но думаю об этом. Либо дальше служба. Посмотрим по обстоятельствам", - рассказал военный. Он уже успел пообщаться с родными, которые "поздравили его и с нетерпением ждут возвращения домой".

По словам бойца, для него стало сюрпризом, что его обменяли и вернут в Россию. "Внезапно мою фамилию назвали, думал, что еду на лагерь, а оказался в России", - пояснил военнослужащий.

Другой боец рассказал, что планирует остаться на службе. Отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он получить высшее образование, военнослужащий отметил: "Второе? Возможно. Второе хочу юридическое".

Эмоции от возвращения ему описать трудно. "Я даже не могу описать свои ощущения, что происходит внутри меня. Но я очень рад видеть Россию", - подчеркнул боец.

Еще один собеседник в разговоре с ТАСС рассказал, что до сих пор не верит в то, что вернулся в Россию. Говоря о планах на будущее, он поделился, что хочет "стать лучшей версией себя". Еще одно дело в списке планов - получить высшее образование в сфере туризма.

Об обмене

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 84 российских военнослужащих, взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.