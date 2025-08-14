Артиллеристы Южной группировки уничтожили два пункта БПЛА ВСУ под Северском

Минобороны сообщило, что данная атака лишила противника средства огневой поддержки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, а также гаубица Д-30 были уничтожены в результате работы артиллеристов группировки войск «Южная» в районе населенного пункта Северск. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Разведчики 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в ходе разведки выявили два вражеских пункта управления БПЛА. <…> Точными попаданиями бригадной артиллерии оба пункта управления были уничтожены", — сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что эта атака лишила противника средства огневой поддержки, а также возможности вести воздушную разведку на данном участке фронта.

Кроме того, расчеты БПЛА обнаружили позицию гаубицы Д-30 противника. "После передачи информации о нахождении орудия, силами 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады с помощью 152-мм пушки „Гиацинт-Б“ цель была поражена", — отметили в МО РФ.