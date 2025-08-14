ФСБ: на Украине поражены четыре предприятия по производству ракет "Сапсан"

Это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда" и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. На Украине поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет "Сапсан" в ходе совместной операции ФСБ и Министерства обороны - два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. Об этом говорится в материалах ФСБ России.

Согласно им, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

"По всем вышеуказанным объектам Вооруженными силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников", - отмечается в материалах.

В них указано, что в 2024 году ФСБ получила упреждающую информацию о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", предназначенных для нанесения ударов вглубь России на 500 - 750 км.

"Получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и других стран НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК (проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами), а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет", - говорится в материалах ФСБ.

По информации ФСБ, Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны.