Военный эксперт отметил, что "о Дзержинске украинскому командованию следует забыть"

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не смогут атаковать у Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике после освобождения армией РФ Щербиновки, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Щербиновки закрыло окончательно вопрос с Дзержинском, потому что украинские боевики пытались еще как-то контратаковать на данном направлении, но сейчас, по сути, наши войска продвинулись, и о Дзержинске украинскому командованию следует забыть", - сказал он.

Минобороны России сообщило об освобождении Щербиновки в ДНР 14 августа. 7 февраля российские бойцы взяли Дзержинск в ДНР.