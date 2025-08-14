Боевую задачу выполнили расчеты орудий "Гиацинт-Б" и "Мста-Б" Южной группировки войск

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расчеты орудий "Гиацинт-Б" и "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожили пять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Северска ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе огневой поддержки наступательных действий артиллеристами 3-й общевойсковой армии с применением 152-мм орудий "Гиацинт-Б" и "Мста-Б" были уничтожены пять вражеских пунктов управления БПЛА на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе н. п. Северск", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что лишенные поддержки с воздуха, за полным воздушным и огневым преимуществом подразделений Вооруженных сил Российской Федерации подразделения противника были выбиты с передовых позиций, а российская армия успешно продвинулась вперед, заняв новые рубежи.