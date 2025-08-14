Планы по производству украинской ракетной программы были сорваны, сообщили в ФСБ

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украина планировала удары ракетными комплексами "Сапсан", производство которых уничтожено РФ, вглубь России с разрешения НАТО. Об этом говорится в материалах ФСБ.

"С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - указано в них.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством обороны РФ в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. "Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркнули в ФСБ.