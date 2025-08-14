Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима отметил, что для этих целей "киевский режим готов использовать весь арсенал запрещенных средств и методов войны"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Атаки Киева беспилотниками по Белгороду и Ростову-на-Дону призваны создать негативный фон вокруг переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Массированные налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон переговорам на Аляске, - написал он в своем Telegram-канале. - Киевский режим готов использовать весь арсенал запрещенных средств и методов войны, чтобы повлиять на настроения внутри Российской Федерации в преддверии саммита лидеров России и США".

Как отметил дипломат, Киев боится возможности достижения договоренностей между Путиным и Трампом. "Это паническая атака Киева с использованием террористических средств. Украинский режим безумно боится достижения договоренностей между лидерами крупнейших мировых государств, понимая, что урегулирование конфликта - это их личный крах, а судьба украинского народа их никогда и не волновала", - добавил Мирошник.

"Эти выходки Киева достаточно красноречиво демонстрируют саму суть режима, для которого преступления против гражданских обычная норма. Но за все эти деяния киевский режим и его приспешники понесут ответственность, либо военную, либо правовую. Других вариантов не будет", - резюмировал посол по особым поручениям МИД России.