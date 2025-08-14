После анализа данных артиллеристы или операторы дронов наносят удары по противнику

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. После освобождения Часова Яра (ДНР) бои переместились в прилегающий к городу лесной массив. Российские войска не дают ВСУ применять технику, уничтожают пешие группы, срывают ротацию, а также уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ, рассказал ТАСС командир разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ, действующего в составе группировки "Юг", с позывным Манул.

Он отметил, что вслед за освобождением Часова Яра российскими войсками ВСУ были вынуждены ввести свои резервы. "Вводят наиболее боеспособные части", - уточнил Манул.

При этом ВС РФ контролируют подходы к населенному пункту, не давая ВСУ возможности задействовать технику.

"На технике мы им не даем передвигаться. [Поэтому они] в пешем порядке пытаются выдвинуться [через лесной массив], перемещаясь от укрытия к укрытию за счет ранее выкопанных ходов и подготовленных блиндажей. Мы все это вскрываем, наносим огневое поражение", - сказал Манул.

Он добавил, что разведчики как с воздуха, так и с земли добывают информацию о действиях и позициях ВСУ. После анализа данных артиллеристы или операторы дронов наносят удары по противнику.

Одной из приоритетных целей, отметил он, являются замаскированные на удалении украинские пункты управления БПЛА. "В любом случае ПВР (пост воздушной разведки - прим. ТАСС) - это антенны, "Старлинки", масксети. Основываясь на своем опыте, выявляем такие точки и поражаем", - заключил офицер.