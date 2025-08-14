На Украине поражен запасной пункт завода по производству дальнобойных ракет ВСУ

По данным ФСБ, украинские власти отдали приказ об эвакуации производства и складов ПХЗ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запасной пункт Павлоградского химического завода (ПХЗ), задействованного в производстве дальнобойных ракет "Сапсан" ВСУ, поражен в Житомирской области в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны России. Об этом говорится в материалах ФСБ.

"По мере продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области Минобороны Украины отдало приказ об эвакуации производства и складов ПХЗ на запасной объект в селе Вакуленчук Житомирской области", - отмечается в материалах. Указано, что он был поражен, как и четыре предприятия по производству ракет "Сапсан".

В украинской ракетной программе при финансировании Германии участвовали ПХЗ в Днепропетровской области, который предназначался для хранения твердого топлива для ракетного комплекса "Сапсан", Павлоградский механический завод (ПМЗ), занимавшийся сборкой корпусов ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей ракет "Сапсан", а также два предприятия в Шостке Сумской области - завод "Звезда" и государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Первый производил порох и заряды к артиллерийскому вооружению, второй - реактивное топливо для огнеметных систем, новых видов пороха.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством обороны РФ в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.