На Украине поражены заводы дальнобойных ракет, создаваемые при помощи Европы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полученная ФСБ информация позволила нанести поражение предприятиям по производству дальнобойных ракет на Украине, создававшимся при помощи одной из стран Западной Европы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Министерством обороны РФ в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - сообщили в ЦОС.

В центре уточнили, что была получена "упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил".

"Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

Как подчеркнули в ЦОС, скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.