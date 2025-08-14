ТАСС: ВСУ передали ВС РФ координаты командного пункта в селе Дробышево

В российских силовых структурах сообщили, что по нему нанесли массированные удары

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским войскам координаты бригадного командного пункта, который располагался в селе Дробышево на краснолиманском направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, по нему были нанесены массированные удары.

"60-я бригада ВСУ устала воевать на краснолиманском направлении и передала нашей стороне координаты своего командного пункта, по которому были нанесены массированные удары", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что часть украинских военнослужащих успела покинуть зону поражения. По данным силовиков, предворительно, командный пункт был перенесен в Красный Лиман.