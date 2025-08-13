Старший сержант сбил приближающийся квадрокоптер из стрелкового оружия

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гвардии старший сержант Олег Батырев уничтожил надвигающийся на подразделение FPV-дрон противника и спас личный состав от гибели. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время боевого дежурства гвардии старший сержант Олег Батырев обнаружил приближающийся к позициям российских войск FPV-дрон украинских боевиков. "После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Олег получил задачу уничтожить БПЛА противника. Олег Батырев открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по квадрокоптеру", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что действиями Батырева вражеский дрон-камикадзе был поражен и с детонировал в воздухе и не успел приблизиться к позициям российских войск. Это, в свою очередь, позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.

Также в министерстве рассказали о подвиге ефрейтора Дмитрия Зималюкина. Он выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ. "Приближаясь к линии боевого соприкосновения, транспортное средство, которым управлял ефрейтор Зималюкин, подверглось атаке FPV-дрона противника. Умело маневрируя на сложном участке местности, Дмитрий Зималюкин смог резким маневром увести транспортное средство сторону, не допустив прямого попадания дрона камикадзе в автомобиль", - проинформировали в Минобороны.

Тем не менее, после падения дрон сдетонировал, в результате чего автомобиль ефрейтора потерял ход. В ведомстве отметили, что Зималюкиным был произведен оперативный ремонт транспортного средства и он смог успешно выполнить задачу, снабдив подразделения на линии боевого соприкосновения провизией и боеприпасами.

"Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Дмитрия Зималюкина груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач", - подчеркнули в МО РФ.