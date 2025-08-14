Его подорвали на мине, а после поразили беспилотником

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" в Харьковской области подорвали украинский пикап на мине, а затем окончательно уничтожили его с помощью FPV-дронов. Об этом рассказали ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ. <…> На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.