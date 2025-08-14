Также повреждены автомобили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Окна и балконы в 10 многоквартирных домах, а также легковые автомобили повреждены после атаки БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется", - написал он.

Несколько многоквартирных домов получили повреждения в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА. Как сообщил Слюсарь, ранения получили 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Жильцов поврежденных домов эвакуируют, власти Ростова-на-Дону развернули для них пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. На месте происшествия ввели режим ЧС.