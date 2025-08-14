При этом решение о нем должны принять Россия и Украина, заявил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. США сделают все для достижения мира на Украине, но решение о нем должны принять Москва и Киев. Об этом на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано заявил госсекретарь США, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Посмотрим, что будет возможно завтра, посмотрим, как пройдет беседа. У нас есть надежды, мы хотим, чтобы был мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конечном счете договориться о нем должны Украина и Россия", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.