Из них 14 дронов уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 - над акваторией Черного моря, 9 - над территорией Волгоградской области, 7 - над территорией Республики Крым, 7 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Краснодарского края, 2 - над территорией Белгородской области и 1 - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.