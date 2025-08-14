Командир Затвор: ВСУ, отступая из Зеленого Гая, бросили два бельгийских пулемета

Командир взвода ремонтной роты с позывным Затвор поделился, что данные зарубежные пулеметы уступают отечественным в надежности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР обнаружили два бельгийских пулемета и другое стрелковое вооружение. Об этом ТАСС сообщил командир взвода ремонтной роты с позывным Затвор.

"Два бельгийских пулемета, калибр наш, 7,62 [мм]. По конструкции такие же они, но менее надежные — даже по конструкции видно", — сказал Затвор.

По его словам, также были захвачены автоматический карабин М4, штурмовая винтовка М16 и другое стрелковое оружие. "Вооружение будет восстанавливаться в первозданный вид и передаваться в музей для того, чтобы показать, что с Россией воюет большое количество стран", — добавил боец.

Об освобождении населенного пункта Зеленый Гай Минобороны РФ сообщило 26 июля.