МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Искра в ДНР.

"Противник оказывал упорное сопротивление, но штурмовики, действуя грамотно и решительно, сломили оборону и полностью выбили украинских боевиков из населенного пункта", - отметили в оборонном ведомстве.

На видео показаны кадры боев за населенный пункт.

В министерстве подчеркнули, что подразделения Восточной группировки продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.