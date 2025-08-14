По словам бойца-геодезиста с позывным Ворчун, робот является большим подспорьем

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роботизированный комплекс на гусеничном шасси оказывал прикрытие расчету самоходной гаубицы "Мста-С" группировки "Запад", уничтожавшей опорные пункты, укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, другой робот подвозил боеприпасы.

"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожили укрепленные позиции, опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. <...> На протяжении всего времени выполнения боевой задачи артиллеристами их прикрывал расчет роботизированного комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс управляется дистанционно и оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тем самым защищая артиллеристов от атак вражеских FPV-дронов.

По словам бойца-геодезиста с позывным Ворчун, робот является большим подспорьем. "Он достаточно хорошо помогает, выручает в случае налета вражеских БПЛА. Сложно сказать, какой радиус действия. Где-то, может, 700 метров, 500. В зависимости от того, какие "птички", - сказал он.

"Кроме роботизированного комплекса с РЭБ, работу по загрузке самоходной гаубицы снарядами артиллеристам помогал выполнять расчет другого наземного робота на гусеницах, который осуществлял подвоз боеприпасов. Таких помощников можно все чаще встретить в зоне проведения СВО", - рассказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что применение роботов такого типа значительно ускоряет процесс выполнения боевой задачи, что в свою очередь сокращает время нахождения личного состава и техники вне укрытий.