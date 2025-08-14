Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима заявил, что это "атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Атака БПЛА ВСУ на Белгород свидетельствует о том, что киевский режим бьется в истерике перед саммитом России и США на Аляске. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание правительства региона, имеются повреждения. Кроме того, три мирных жителя получили ранения при атаке БПЛА ВСУ.

"Очень похоже, что Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске. Белгород [находится] всего в 30 км от границы, и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.