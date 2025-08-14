Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины, есть повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате атаки БПЛА на Белгород ранения получили три человека.

ТАСС собрал основное об ударе.

Последствия

Гладков сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по зданию регионального правительства, есть небольшие повреждения.

Глава региона отметил, что в результате атаки на региональное правительство никто не пострадал.

Он также сообщил об ударе БПЛА по Белгороду, в результате атаки ранения получили три человека.

Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и его жену с ожогом предплечья бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу.

Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода.

По информации главы региона, в результате удара также загорелся легковой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Ночные атаки украинских беспилотников