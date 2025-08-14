Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины, есть повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он также сообщил, что в результате атаки БПЛА на Белгород ранения получили три человека.
ТАСС собрал основное об ударе.
Последствия
- Гладков сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по зданию регионального правительства, есть небольшие повреждения.
- Глава региона отметил, что в результате атаки на региональное правительство никто не пострадал.
- Он также сообщил об ударе БПЛА по Белгороду, в результате атаки ранения получили три человека.
- Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и его жену с ожогом предплечья бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу.
- Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода.
- По информации главы региона, в результате удара также загорелся легковой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь.
Ночные атаки украинских беспилотников
- Дежурные средства ПВО с 20:00 мск 13 августа до 07:00 мск 14 августа перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями.
- По данным ведомства, 14 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 9 - над Волгоградской областью, по 7 - над Республикой Крым и Ростовской областью, 4 - над Краснодарским краем, 2 - над Белгородской областью, а также 1 - над акваторией Азовского моря.
- Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- В результате в одном частном доме выбиты стекла, поврежден забор. Никто не пострадал.