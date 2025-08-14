В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В одном из частных домов выбиты стекла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области. В результате в одном частном доме выбиты стекла, никто не пострадал.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.

По его данным, в одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор. Информация о последствиях на земле будет уточняться.