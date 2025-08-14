Глава региона попросил жителей проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории ЛНР оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками в преддверии саммита России и США на Аляске.

Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем. Обращаюсь к жителям Луганской Народной Республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник добавил, что оперативная обстановка в регионе остается напряженной, а украинские военные усилили обстрелы на сватово-кременском направлении.

"Преступный киевский режим ради срыва саммита на Аляске, запланированного на завтра, активизировал обстрелы территории нашей страны. Под ударами вражеских беспилотников не только приграничные районы, но и города в тылу. <...> Убедительно прошу не фотографировать и не снимать на видео работу наших средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак со стороны ВСУ и тем более не размещать такие кадры в социальных сетях. Это предельно важно для вашей же собственной безопасности, безопасности всей республики и сохранности жизненно важных для всех нас объектов", - подчеркнул глава ЛНР.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.