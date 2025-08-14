По факту атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Белгород завели дела о теракте

Из-за ударов пострадали мирные жители

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уголовные дела о террористических актах возбуждены по факту атак ВСУ на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях", - сказала она.

14 августа украинские националисты направили беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде. В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека. Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализированы в больницы.

В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их.