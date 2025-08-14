Из-за этого противник делает ставку "на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ делает ставку на силы Специальных операций (ССО) и штурмовые полки в Сумской области после утери боеспособности десантниками. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области. Штурмовые подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность. В связи с этим ставка делается на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники", - сказал собеседник.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ перебросили в район Юнаковки военных 144-го центра ССО.