ВС РФ поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражения местам хранения беспилотников и складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - сказали в министерстве.