Еще трое пострадали

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области, в результате атак погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Пристень Валуйского округа два легковых автомобиля атакованы дронами. От удара одного из них погиб мужчина. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе", - написал он.

По информации главы региона, в результате атаки дрона на второй автомобиль пострадали два мирных жителя: у женщины минно-взрывная травма и незначительные ожоги на руке, у мужчины - минно-взрывная травма и ссадины рук и ног. В Валуйской ЦРБ им оказана вся необходимая помощь, оба пострадавших отпущены домой на амбулаторное лечение. Автомобиль уничтожен огнем.

Еще один беспилотник нанес удар по автомобилю в районе села Болдыревка Белгородского района, в результате ранения получил мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и баротравмой доставлен в Городскую больницу №2 Белгорода. У транспортного средства повреждены остекление и кузов.