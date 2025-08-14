Алаудинов: российские войска сделали большой прорыв в ДНР

Командир спецназа "Ахмат" отметил, что основные наступательные действия сейчас ведутся на донецком направлении, и у ВС РФ большие успехи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Большой прорыв осуществили российские войска на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, ВС РФ серьезно продвигаются на этом участке. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, основные наступательные действия сейчас ведутся на донецком направлении, и у российских сил большие успехи в продвижении вглубь территории и ее освобождении.

"Большой прорыв произошел на [красноармейском направлении] Донецкой Народной Республики. На этом участке серьезное продвижение наших сил", - подчеркнул Алаудинов.