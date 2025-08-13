Левченко ушел с позиции в Сумской области в поисках воды и за три-четыре дня вышел на позиции ВС РФ

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Солдат Вооруженных сил Украины Алексей Левченко в беседе с ТАСС рассказал, что сдаться в плен российским военнослужащим ему посоветовали родители.

"Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь", - сказал собеседник агентства.

По словам украинского солдата, он ушел с позиции в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с дрона. Оставив оружие, а позже по пути и бронежилет, Левченко через три-четыре дня вышел на позиции ВС РФ.

Левченко родился в декабре 1984 года в Лисичанске. После начала специальной военной операции увез семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года был мобилизован.