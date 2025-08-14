Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что аналогичные действия уже предпринимались украинской стороной накануне второго раунда переговоров в Стамбуле, когда ВСУ организовали масштабные теракты на железнодорожной инфраструктуре России для подрыва переговорного процесса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Киев рассчитывает сорвать переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, нанося удары беспилотниками по российским городам. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее несколько многоквартирных домов оказались повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ с применением БПЛА. По уточненной информации, пострадали 13 человек, среди них 2 детей.

"Киевский террористический режим в агонии. Зеленский и его неонацистские приспешники такими варварскими атаками рассчитывают, очевидно, сорвать российско-американские переговоры на Аляске. На деле демонстрируя, кто за мирное урегулирование, а кто нет. Хунте мир на Украине не нужен. Ради сохранения своей власти бандеровцы продолжают совершать военные преступления и убивать мирных граждан", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что аналогичные действия уже предпринимались украинской стороной накануне второго раунда переговоров в Стамбуле, когда ВСУ организовали масштабные теракты на железнодорожной инфраструктуре России для подрыва переговорного процесса. "Но Россия не поддалась тогда на провокации. Уверен, не сделает этого и сейчас", - отметил парламентарий.

"Ответ, как сказал еще в прошлом году президент [России] Владимир Путин, "будет всегда". Но четкий, своевременный и выверенный", - подчеркнул Слуцкий.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.