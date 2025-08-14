Командир медвзвода ВС РФ рассказал о работе военных медиков в Щербиновке

Командир с позывным Брянск отметил, что работа врачей осложняется постоянным воздействием от противника

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Командир медицинского взвода с позывным Брянск 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск рассказал о работе военных медиков в ходе освобождения Щербиновки Донецкой Народной Республики. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"В последний раз мы работали по населенному пункту Щербиновка. Задача сотоит в организации эвакуации раненых и погибших бойцов. Работа осложняется тем, что постоянно идет воздействие от противника, массовое скопление беспилотных летательных аппаратов. Поэтому это утяжеляет маршрут и путь к эвакуации раненых бойцов", - сказал Брянск.

Он подчеркнул, что российские подразделения благодаря боевому духу и тактике продолжают продавливать позиции ВСУ.

"Эвакуацию мы производим по-разному. Это те же самые жесткие носилки, моноколеса, как их называют "Анютка", и также легковые автомобили. Вовсе не везде (можно использовать автомобили - прим. ТАСС), поэтому большую часть маршрута бойцы выносят на носилках и моноколесах. Роботизированные платформы также помогают эвакуации районных военнослужащих. Они хорошо показали свою эффективность на данном направлении", - добавил командир медицинского взвода.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Щербиновки в ДНР.