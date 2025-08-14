Бывший сотрудник французской контртеррористической разведки отметил, что еще девять наемников ранены

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. 20 французских наемников погибли в ходе специальной военной операции, принимая участие в боях на стороне Киева, еще девять получили тяжелые ранения. Об этом ТАСС сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

"На сегодняшний день я насчитал 20 убитых (наемников из Франции - прим. ТАСС). Еще девять получили тяжелые ранения", - сказал он.

По словам эксперта, недавно ликвидированный Кевин Лаззари, уроженец Португалии, вырос в Тулузе и работал мусорщиком в Париже, находился на Украине всего несколько месяцев и был убит 14 июля или несколькими днями ранее. Его радиопозывной был Капо, а полное прозвище - Капо Эдельвейс. "Его фашистская культура была энциклопедической", - отметил Чинкуини.

Чинкуини добавил, что Лаззари присоединился к "ядру французских нацистских боевиков" в 1-м батальоне интернационального легиона украинских сухопутных войск, сформировавшемуся вокруг ветерана Гийома Андреони. "Отряд "Секция Бреннос" заявляет о своем одновременно галльском и нацистском наследии", - пояснил эксперт.