Глава Минобороны отметил, что их часть успешно выполняет задачи СВО на одном из самых ответственных участков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Восточной и Южной группировок войск с освобождением населенных пунктов Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

В поздравлении командованию и личному составу 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка, освободивших Щербинковку, глава Минобороны отметил, что их часть успешно выполняет задачи СВО на одном из самых ответственных участков. "В упорных боях с противником на александро-калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле", - подчеркнул Белоусов в телеграмме.

Он обратил внимание на то, что эта победа продолжает героическую летопись полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников отечества. Белоусов также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять воинский долг.

Также глава оборонного ведомства направил поздравительную телеграмму 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая освободила Искру в ДНР. В ней министр отметил, что доблесть, стойкость и преданность долгу военнослужащих служат ярким примером.

"В самые сложные моменты вы демонстрируете несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый ваш подвиг - это доказательство безграничной любви к родине и готовности стоять за нее до конца", - отметил Белоусов. Он поблагодарил личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике.