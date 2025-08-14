Жители Республики Крым были осуждены украинским режимом, заявил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. 59 жителей Республики Крым вернутся домой в результате прошедшего обмена военнопленными с Украиной, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В результате сегодняшнего обмена 84 на 84 домой возвращаются 59 человек - это граждане Российской Федерации, жители Республики Крым, которые были осуждены украинским режимом. Крымчане возвращаются домой", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

14 августа российская сторона вернула с украинской территории 84 военнослужащих, взамен передано такое же количество солдат ВСУ.